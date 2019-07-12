Korkulan oldu... 20 metre kaldÄ±
MuÄŸlaâ€™nÄ±n Bodrum ilÃ§esinde Ã¶ÄŸlen saatlerinde Ã§Ä±kan yangÄ±n 8 saattir devam ediyor. Tatil sitelerine 20 metre yaklaÅŸan alevlere tatilciler; kÃ¼rek, sÃ¼pÃ¼rge ve taÅŸlarla mÃ¼dahale etti.Â
Bodrumâ€™un GÃ¼rece Mahallesi'nde Ã§Ä±kan yangÄ±n rÃ¼zgarÄ±n da etkisiyle bir anda bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Ä°slamhaneleri ve BaÄŸla mahallelerine kadar ulaÅŸan alevlere Ã§ok sayÄ±da itfaiye, orman ekibi, MuÄŸla 911 arama kurtarma ekipleri, Akut ekipleri ve tatilciler mÃ¼dahale etti. MuÄŸla BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine baÄŸlÄ± 13 araÃ§, 55 itfaiye eri, orman ekiplerine ait 3 arazÃ¶z, 15 orman iÅŸÃ§isi, 911 arama kurtarma ekiplerinde 10 gÃ¶nÃ¼llÃ¼, Akut ekiplerinden 5 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ yangÄ±na mÃ¼dahale etti. 112 ekipleri de bÃ¶lgede hazÄ±r bulundu.Â
3 HELÄ°KOPTER HAVADAN MÃœDAHALE ETTÄ°Â
Saatte 40 kilometre hÄ±zla esen rÃ¼zgarÄ±n ters dÃ¶nmesiyle birlikte alevler zeytin aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgeye kadar ulaÅŸtÄ±. Karadan mÃ¼dahale edilemeyen bÃ¶lgeye gÃ¶nderilen 1 helikopter mÃ¼dahale etmeye baÅŸladÄ±. Daha sonra hÄ±zÄ±nÄ± arttÄ±ran rÃ¼zgarla birlikte geniÅŸ bir alana yayÄ±lan yangÄ±n iÃ§in 2 helikopter daha geldi. AkÅŸam hava kararana kadar bazÄ± bÃ¶lgeleri sÃ¶ndÃ¼ren 3 helikopter daha sonra hava kararmasÄ±yla piste dÃ¶nmek zorunda kaldÄ±.Â
TATÄ°LCÄ°LER MÃœDAHALE ETTÄ°
BaÄŸla bÃ¶lgesine kadar ulaÅŸan yangÄ±n bazÄ± tatil sitelerini tehdit etti. Alevler tatil sitelerine 20 metre kadar yaklaÅŸtÄ±. Alevleri gÃ¶ren tatilciler ellerine aldÄ±klarÄ± kazma, kÃ¼reklerle yangÄ±na mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Alevlerin boyu metrelerce yÃ¼ksekliÄŸe ulaÅŸÄ±nca ellerindeki kazma kÃ¼rekleri bÄ±rakan tatilciler alevlerin iÃ§erisine taÅŸ atmaya baÅŸladÄ±. Uzun sÃ¼re alevleri taÅŸlayan tatilciler yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmeyi baÅŸaramayÄ±nca Ã§areyi bÃ¶lgeden kaÃ§makta buldu.Â
MANDIRADAN HAYVANLARI Ã‡IKARDILARÂ
YangÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lge olan GÃ¼rece Mahallesi MandÄ±ra mevkisinde bulunan ahÄ±rlarda bulunan bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ ve kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvanlar Ã§obanlar tarafÄ±ndan ahÄ±rlardan Ã§Ä±karÄ±larak bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Bir yaÅŸlÄ± kadÄ±n ise tepeden evinin yakÄ±nÄ±na kadar gelen alevleri gÃ¶rÃ¼nce fenalÄ±k geÃ§irerek bayÄ±ldÄ±. 122 ekiplerinin mÃ¼dahalesiyle yaÅŸlÄ± kadÄ±n sakinleÅŸtirildi.Â
40 HEKTAR ALAN KÃœL OLDUÂ
YangÄ±nÄ±n bir anda bÃ¼yÃ¼mesiyle 3 mahalleye yayÄ±lan alevler otluk ve makilik alanlarÄ± kÃ¼le Ã§evirdi. HÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yayÄ±lan alevler ÅŸimdiye kadar yaklaÅŸÄ±k 40 hektarlÄ±k bir alanda etkili oldu. YangÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ± sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lÃ¼rken bir kÄ±smÄ± ise BaÄŸla Mahallesi'nde ilerlemeye devam ediyor.Â
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