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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ä°HA-DHA
12.07.2019 - 22:36, Son GÃ¼ncelleme:

Korkulan oldu... 20 metre kaldÄ±

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Korkulan oldu... 20 metre kaldÄ±

MuÄŸlaâ€™nÄ±n Bodrum ilÃ§esinde Ã¶ÄŸlen saatlerinde Ã§Ä±kan yangÄ±n 8 saattir devam ediyor. Tatil sitelerine 20 metre yaklaÅŸan alevlere tatilciler; kÃ¼rek, sÃ¼pÃ¼rge ve taÅŸlarla mÃ¼dahale etti.Â

Bodrumâ€™un GÃ¼rece Mahallesi'nde Ã§Ä±kan yangÄ±n rÃ¼zgarÄ±n da etkisiyle bir anda bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Ä°slamhaneleri ve BaÄŸla mahallelerine kadar ulaÅŸan alevlere Ã§ok sayÄ±da itfaiye, orman ekibi, MuÄŸla 911 arama kurtarma ekipleri, Akut ekipleri ve tatilciler mÃ¼dahale etti. MuÄŸla BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine baÄŸlÄ± 13 araÃ§, 55 itfaiye eri, orman ekiplerine ait 3 arazÃ¶z, 15 orman iÅŸÃ§isi, 911 arama kurtarma ekiplerinde 10 gÃ¶nÃ¼llÃ¼, Akut ekiplerinden 5 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ yangÄ±na mÃ¼dahale etti. 112 ekipleri de bÃ¶lgede hazÄ±r bulundu.Â 

3 HELÄ°KOPTER HAVADAN MÃœDAHALE ETTÄ°Â

Saatte 40 kilometre hÄ±zla esen rÃ¼zgarÄ±n ters dÃ¶nmesiyle birlikte alevler zeytin aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgeye kadar ulaÅŸtÄ±. Karadan mÃ¼dahale edilemeyen bÃ¶lgeye gÃ¶nderilen 1 helikopter mÃ¼dahale etmeye baÅŸladÄ±. Daha sonra hÄ±zÄ±nÄ± arttÄ±ran rÃ¼zgarla birlikte geniÅŸ bir alana yayÄ±lan yangÄ±n iÃ§in 2 helikopter daha geldi. AkÅŸam hava kararana kadar bazÄ± bÃ¶lgeleri sÃ¶ndÃ¼ren 3 helikopter daha sonra hava kararmasÄ±yla piste dÃ¶nmek zorunda kaldÄ±.Â 

Bodrumâ€™da yangÄ±n
daha fazla video iÃ§in

TATÄ°LCÄ°LER MÃœDAHALE ETTÄ°

BaÄŸla bÃ¶lgesine kadar ulaÅŸan yangÄ±n bazÄ± tatil sitelerini tehdit etti. Alevler tatil sitelerine 20 metre kadar yaklaÅŸtÄ±. Alevleri gÃ¶ren tatilciler ellerine aldÄ±klarÄ± kazma, kÃ¼reklerle yangÄ±na mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Alevlerin boyu metrelerce yÃ¼ksekliÄŸe ulaÅŸÄ±nca ellerindeki kazma kÃ¼rekleri bÄ±rakan tatilciler alevlerin iÃ§erisine taÅŸ atmaya baÅŸladÄ±. Uzun sÃ¼re alevleri taÅŸlayan tatilciler yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmeyi baÅŸaramayÄ±nca Ã§areyi bÃ¶lgeden kaÃ§makta buldu.Â 

MANDIRADAN HAYVANLARI Ã‡IKARDILARÂ

YangÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lge olan GÃ¼rece Mahallesi MandÄ±ra mevkisinde bulunan ahÄ±rlarda bulunan bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ ve kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvanlar Ã§obanlar tarafÄ±ndan ahÄ±rlardan Ã§Ä±karÄ±larak bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Bir yaÅŸlÄ± kadÄ±n ise tepeden evinin yakÄ±nÄ±na kadar gelen alevleri gÃ¶rÃ¼nce fenalÄ±k geÃ§irerek bayÄ±ldÄ±. 122 ekiplerinin mÃ¼dahalesiyle yaÅŸlÄ± kadÄ±n sakinleÅŸtirildi.Â 

40 HEKTAR ALAN KÃœL OLDUÂ

YangÄ±nÄ±n bir anda bÃ¼yÃ¼mesiyle 3 mahalleye yayÄ±lan alevler otluk ve makilik alanlarÄ± kÃ¼le Ã§evirdi. HÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yayÄ±lan alevler ÅŸimdiye kadar yaklaÅŸÄ±k 40 hektarlÄ±k bir alanda etkili oldu. YangÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ± sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lÃ¼rken bir kÄ±smÄ± ise BaÄŸla Mahallesi'nde ilerlemeye devam ediyor.Â 

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