Son dakika... Kayıp dağcıları ararken kaybolan AKUT ekibine ulaşıldı
Uludağ'da pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Dün akşam saatlerinde arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibi de kayboldu. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve ANDA ekipleri, konumları tespit edilen AKUT ekibini kurtardı.
Dün akşam saatlerinde arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibiyle, sabah saatlerinde telsiz irtibatı kesildi. Bir süre sonra telsizle iletişim kurulan AKUT ekibinin, Karadere bölgesinde yoğun sis ve kar fırtınası nedeniyle kayboldukları, kurtarma ekibinden 1 kişinin ise su birikintisine düştüğü ve diğer 3 kişi tarafından kurtarıldığı belirtildi. Dereye düşen AKUT personelinin donma tehlikesi geçirdiği bildirildi.
Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve ANDA ekipleri, konumları tespit edilen AKUT ekibini kurtarmak için yola çıktı.
KAYIP AKUT EKİBİNE ULAŞILDI
4 kişilik AKUT ekibine, jandarma ve AFAD ekiplerince ulaşıldı. AKUT görevlileri, bulundukları vadiden, halatlarla yukarı çekildi.
Öte yandan Karadere bölgesinde, yoğun sis ve kar fırtınası nedeniyle kayboldukları sırada su birikintisine düşüp, 3 arkadaşı tarafından kurtarılan AKUT görevlisi, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. 4 AKUT görevlisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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