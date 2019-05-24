Son dakika: Kadıköy' de hafriyat kamyonu kazası
KADIKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bariyerleri aşarak, refüje çıktı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, Kozyatağı Tuzcuoğlu Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na bağlantı yolunda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Saydam yönetimindeki 34 HD 9169 plakalı hafriyat kamyonu, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri çarptı.
Bariyerleri parçalayan kamyon refüje çıkarak, durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, parçalanan bariyerler kesilerek, kamyon yoldan çekildi. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu.
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