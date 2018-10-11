Son dakika: İzmir Adliyesi'nde zehirlenme... Çok sayıda ambulans sevk edildi
İZMİR Adliyesi'nde gaz kaynaklı olduğu sanılan zehirlenme meydana geldi. İzmir Adliyesi'ne çok sayıda ambulans sevk edilirken, bina tamamen boşaltıldı. Biri ağır, 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Adliyeye, gazın tahliyesi için büyük fanlar gönderildi.
Adliye binasının alt katında gaz sızıntısı olduğu bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans gönderildi. Bina tedbir amaçlı boşaltıldı, duruşmalar yarıda bırakıldı.
Adliyeye, gazın tahliyesi için büyük fanlar gönderildi.
İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, 7 ambulansın bölgeye gönderildiğini, olası bir duruma karşı hastanelerde hazırlık yaptıklarını belirtti.
DHA muhabiri Mehmet Candan ise, "Yangın tüplerinin olduğu depoda gaz kaçağı oldu. 1'i ağır çok sayıda kişi gazdan etkilendi. Müdahale eden sağlık çalışanlarından da zehirlenenler oldu. Adliye binası tamamen boşaltıldı" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle