Son dakika... İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

BEYOĞLU- KAPAMA SAATİ: 14.00



İstiklal Caddesi ve bu Caddeye bağlanan tüm yollara giriş kapatılacak.



1- Mete Caddesi - İnönü Caddesi trafiğe açık olup, Sıraselviler Caddesine giriş,



2- Sıraselviler Caddesinden İstiklal Caddesine bağlanan yollar,



3- Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan istikameti,



4- Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış,



5- Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak,



6- Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri,



7- Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal



Caddesine gidiş istikameti,



8- Meşrutiyet Caddesi,



9- Mumhane Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi,



10- Necatibey Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi,



11- Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak - Kılıç Ali Paşa Caddesi kesişimi,



12- Odun Meydanı Sokak - Kemamkeş Caddesi kesişimi,



13- Denizciler Sokak - Kemankeş Caddesi kesişimi



14- Yuva Sokak - Kemankeş Caddesi kesişimi,



15- Arapoğlan Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,



16- Vekilharç Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,



17- Kanarya Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,



18- Gece Kuşu Sokak - Mumhane Caddesi,



19- Sakızcılar Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,



20- Hamam Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,



21- Topçu Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,



22- Lamartin Caddesi Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,



23- Şehit Muhtar Bey Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,



24- Aydede Caddesi - Taksim Dolapdere Caddesi,



25- Ana Çeşmesi Sokak trafiğe kapatılacak.

Alternatif Güzergâhlar: Galata Köprüsünden gelen sürücülerin Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsünden gelen sürücülerin Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecek.





ŞİŞLİ - KAPAMA SAATİ: 16.00



1- Mim Kemal Öke Caddesi,



2- Abdi İpekçi Caddesi,



3- Bostan Sokak,



4- Atiye Sokak,



5- Altın Sokak,



6- Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak,



7- Bronz Sokak trafiğe kapatılacaktır.



Akımlara alternatif olarak: Teşvikiye Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecek.





BEŞİKTAŞ - KAPAMA SAATİ: 15.00



1- Arnavutköy Mahallesinde 1. Bebek Arnavutköy Caddesi (Arnavutköy Polis Merkezi önündeki Cadde) ile Francalaca Caddesinden 1. Bebek Arnavutköy Caddesine inen Sokaklar:



2- Mumhane Sokak,



3- Bakkal Sokak,



4- Tekkeci Sokak,



5- Dubaracı Sokak,



6- Beyazgül Caddesinin 1. Bebek Arnavutköy Caddesi inişi,



7- Satış Meydanı (Kireçhane Sokak),



8- Arnavutköy Deresi Sokak.





Alternatif Güzergâhlar:



1. Muallim Naci Caddesi üzerinden Ortaköy istikameti,



2. Cevdet Paşa Caddesi üzerinden Baltalimanı istikameti,



3. Cevdet Paşa Caddesi üzerinden İnşirah Caddesi devamı ile Bebek Yokuşundan Nispetiye

Caddesi istikameti.



KADIKÖY- KAPAMA SAATİ: 17.00



Osmanağa Mahallesi



1- Söğütlüçeşme Caddesinden Bestekar Dilhayat Sokağına giriş,



2- General Asım Gündüz Caddesinden Kırtasiyeci Sokağına giriş,



3- General Asım Gündüz Caddesinden Serasker Caddesina giriş,



4- General Asım Gündüz Caddesinden Nailbey Sokağına giriş.



Caferağa Mahallesi



1- General Asım Gündüz Caddesinden Nazmi Bey Sokağına giriş,



2- General Asım Gündüz Caddesinden Sakız Gülü Sokağına giriş,



3- General Asım Gündüz Caddesinden Dr. İhsan Ünlüer Sokağına giriş,



4- General Asım Gündüz Caddesinden Şair Latifi Sokağına giriş,



5- Dr. Esat Işık Caddesinden Badem Altı Sokağına giriş,



6- Badem Altı Sokaktan Ruşenağa Sokağına giriş,



7- Badem Altı Sokaktan Dalga Sokağına giriş,



8- Badem Altı Sokaktan Moda Caddesine giriş,



9- Badem Altı Sokaktan Fırıldak Sokağına giriş,



10- Badem Altı Sokaktan Gürbüztürk Sokağına giriş,



11- Badem Altı Sokaktan Cemal Süreyya Sokağına giriş,



12- Mühürdar Caddesinden Damga Sokağına giriş,



13- Mühürdar Caddesinden Albay Faik Sözener Caddesine giriş,



14- Albay Faik Sözdener Caddesinden Misbah Muayyes Sokağına giriş,



15- Albay Faik Sözdener Caddesinden Muvakkithane Caddesine giriş noktaları trafiğe



kapatılacak.





Alternatif Güzergâhlar:



1- General Asım Gündüz Caddesi,



2- Dr. Esat Işık Caddesi,



3- Mühürdar Caddesi,



4- Albay Faik Sözdener Caddesi,



5- Söğütlüçeşme Caddesi istikametlerine yönlendirilecek.



Caddebostan Mahallesi



1- Operatör Cemil Topuzlu Caddesinden Caddebostan İskele Sokağına giriş,



2- Şehit Kadir Yıldırım Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,



3- Ogün Sokağından Caddebostan İskele Sokağına giriş,



4- Demirağa Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,



5- Selin Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,



6- Bağdat caddesinden Caddebostan İskele Sokağına giriş noktaları trafiğe kapatılacak.



Alternatif Güzergâhlar: Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi, Kazım Özalp Sokak, Ogün Sokak istikametlerine yönlendirilecek.