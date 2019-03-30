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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)
30.03.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

Son dakika: İstanbul'da bu sabah dehşet anları

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Son dakika: İstanbul'da bu sabah dehşet anları

İstanbul, Maltepe'de işe gitmek için evinden çıkan kadın, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırgan aynı silahla kendini vurdu. Vücuduna 2 kurşun isabet eden kadın kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybederken, göğsünden yaralanan saldırganın tedavisi devam ediyor.

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  • Maltepede kadını vurup intihar girişiminde bulundu
  • Maltepede kadını vurup intihar girişiminde bulundu
  • Maltepede kadını vurup intihar girişiminde bulundu
  • Maltepede kadını vurup intihar girişiminde bulundu
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KAÇMAK İSTERKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Olay, Gülensu Mahallesi Emek Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Bir restoranda çalışan Fatma Şengül (48) işe gitmek için evden çıkarak minibüse binmek için durağa yürümeye başladı. Bu sırada Zeynel A., yolunu kestiği kadın ile tartışmaya başladı.

Fatma Şengül koşarak kaçmak istedi. Silahını çeken Zeynel A. kadına ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Zeynel A. ise aynı silahla göğsünden kendini vurdu. 

KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesine götürdü. Hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen silahlı saldırıya uğrayan kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Zeynel A.'nın hastanede tedavisi devam ediyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



Maltepe'de kadını vurup intihar girişiminde bulundu
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