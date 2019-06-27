Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum.. FSM Köprüsü’nde trafik yoğunluğu nasıl?
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nde 27 Haziran’ın ilk saatlerinde başlayan köprü bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla 4 şerit ulaşıma kapatıldı. 2 şeritten devam eden ulaşım, zaman zaman trafik yoğunluğuna neden oldu. İşte, şu dakikalarda İstanbul FSM köprü trafiğindeki son durum ve köprü çalışmaları hakkında detaylı bilgiler
FSM Köprüsü'nde başlayan bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Akşam iş çıkış saatlerinde araçların oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki kuyruk havadan görüntülendi.
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde 52 gün sürecek olan bakım onarım çalışmalarının başlaması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Trafiğe kapatılan 4 şeritte çalışmalar sürerken trafik akışının sağlandığı 2 şeritte uzun araç kuyrukları oluştu. Durma noktasına gelen trafik ve kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu havadan görüntülendi.
FSM'DE ÇALIŞMALAR NE ZAMAN TAMAMLANACAK?
FSM Köprüsü’nde 27 Haziran tarihinde başlayan eski asfalt kaldırma, çelik tabliye yüzeyini kumlama, tabliye izolasyonu yapma, yeni asfalt tabakalarının serilmesi, köprü tabliyesinin her iki ucundaki mevcut genleşme derzlerinin onarımları gerçekleşecek. Köprüdeki tadilat, 17 Ağustos tarihinde sona erecek.
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