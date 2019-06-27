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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.06.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum.. FSM Köprüsü’nde trafik yoğunluğu nasıl?

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Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum.. FSM Köprüsü’nde trafik yoğunluğu nasıl?

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nde 27 Haziran’ın ilk saatlerinde başlayan köprü bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla 4 şerit ulaşıma kapatıldı. 2 şeritten devam eden ulaşım, zaman zaman trafik yoğunluğuna neden oldu. İşte, şu dakikalarda İstanbul FSM köprü trafiğindeki son durum ve köprü çalışmaları hakkında detaylı bilgiler

FSM Köprüsü'nde başlayan bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Akşam iş çıkış saatlerinde araçların oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki kuyruk havadan görüntülendi. 

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde 52 gün sürecek olan bakım onarım çalışmalarının başlaması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Trafiğe kapatılan 4 şeritte çalışmalar sürerken trafik akışının sağlandığı 2 şeritte uzun araç kuyrukları oluştu. Durma noktasına gelen trafik ve kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu havadan görüntülendi. 

FSM'DE ÇALIŞMALAR NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

FSM Köprüsü’nde 27 Haziran tarihinde başlayan eski asfalt kaldırma, çelik tabliye yüzeyini kumlama, tabliye izolasyonu yapma, yeni asfalt tabakalarının serilmesi, köprü tabliyesinin her iki ucundaki mevcut genleşme derzlerinin onarımları gerçekleşecek. Köprüdeki tadilat, 17 Ağustos tarihinde sona erecek.

Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum.. FSM Köprüsü’nde trafik yoğunluğu nasıl

 

FSM'de onarım yoğunluğu başladı17 Ağustos günleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprülerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları gece yarısı itibariyle başladı. İki kıta arası geçişler 2'şer şeritten gerçekleştiriliyor.
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