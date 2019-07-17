Son dakika: İstanbul merkezli operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğının FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bylock programı kullandıkları tespit edilen 12 şahısa yönelik gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye üye oldukları ve terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock kullanan örgütün sivil yapılanmasına bağlı 12 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu çerçevede İstanbul, Aydın, Eskişehir, Bartın, Kırıkkale, Burdur ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonda İstanbul'da 2, Eskişehir'de 1 şüpheli gözaltına alınırken, diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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