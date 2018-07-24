Son dakika... İsrail: Suriye savaş uçağını düşürdük
İsrail ordusu, hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.
Açıklamada, İsrail hava sahasını 2 kilometre ihlal eden Rus yapımı Suriye uçağın, 2 adet Patriot füzesiyle düşürüldüğü belirtildi.
Haaretz gazetesi, Suriye uçağının hangi bölgeye düştüğünün henüz belli olmadığını söyledi.
Suriye savaş uçağının füze ile vurulduğu yönündeki haberlerden önce, Golan Tepeleri yakınlarındaki alanlarda siren sesleri duyulduğu açıklanmıştı. İsrail ordusu, Suriye'ye ait savaş uçağının İsrail hava sahasına girmeden önce bir süre boyunca izlendiğini aktardı.
İsrail'in 1985 yılından bu yana ikinci kez Rus yapımı savaş uçağını düşürdüğü ifade edildi. İsrail, 2014 yılında da Golan Tepeleri yakınlarında uçak Rus yapımı SU-24 model aracı düşürmüştü.
İsrail, dün de Esad rejiminin ülkenin güneyinde İsrail sınırına yakın bölgelerde düzenlediği saldırılar sırasında ateşlendiği ileri sürülen iki roket nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıklamıştı.
Atılan roketlerin İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne ulaşmadan Suriye topraklarına düştüğü belirtilmişti.
Rejim ve destekçilerinin 20 Haziran'da Rusya'nın hava desteğiyle ilk olarak Suriye'nin güneyindeki Dera'ya askeri operasyon başlatmasının ardından 6 Temmuz'da Rusya ve askeri muhalifler, Dera'da kalıcı ateşkes ve tahliye anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı.
Rejim ve destekçileri, Dera'nın büyük bölümünü ele geçirdikten sonra hafta başında İsrail sınır hattına yönelmişti.
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