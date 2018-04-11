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Son dakika: İngiltere Başbakanı Suriye'ye askeri müdahaleye yeşil ışık yaktı
Hürriyet Haber
11.04.2018 - 21:08 | Son Güncelleme:
İngiliz medya kuruluşu BBC'nin haberine göre, İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır. Başbakan May, askeri müdahale onayı için İngiliz Parlamentosu'nun onayını da aramayacak.
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