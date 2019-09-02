Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan önemli talimat... 81 ile gönderildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan önemli talimat... 81 ile gönderildi
GeriGündem Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan önemli talimat... 81 ile gönderildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
02.09.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan önemli talimat... 81 ile gönderildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan önemli talimat... 81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığınca, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlayacak olması dolayısıyla 81 ile "trafik tedbirleri" konulu talimat yazısı gönderildi.

İçişleri Bakanlığı, okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarıyla mücadele ve taşımacılık faaliyetinin disiplin altında tutulmasını sağlamak amacıyla servis araçlarına yönelik denetimlerini artırırken okul servis araçlarının sürücülerine ve öğrencilere yönelik eğitimlerine de devam ediyor.

Bakanlık, yeni eğitim-öğretim yılı süresince öğrencilerin güvenli trafik ortamında ulaşımlarını sağlamak amacıyla "2019-2020 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri" konulu talimatı, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutanlığına ve valiliklere gönderdi.

81 ile yollanan talimatta okul giriş çıkışlarında ve çevresinde alınması istenen trafik tedbirleri sıralandı.

Talimata göre, trafik güvenliği farkındalığının arttırılması amacıyla trafik eğiticileri tarafından "okul servis araçları şoförleri ve rehber personeline yönelik bilgilendirme eğitimleri" düzenlenecek.

İl milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde okul idareleriyle irtibata geçilerek öğretmen, öğrenci ve velilerden gönüllüler tespit edilecek.

Gönüllülere "okul geçidi görevlisi eğitimleri", 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 134'üncü ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 178'inci maddesi doğrultusunda "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" kampanyası kapsamında da tüm okul geçidi görevlilerine kırmızı düdük verilecek.

"Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi" kapsamında trafik kuruluşları eğiticileri tarafından okullarda trafik güvenliği konusunda öğrencilerin uygulamalı ve teorik dersler alması sağlanacak.

9 EYLÜL'DE DENETİMLER ARTIRILACAK

Trafik yoğunluğu da dikkate alınarak 9 Eylül'de denetimlerle yakalanma riski algısını artırmak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutmak için bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek üzere 9-13 Eylül'de yoğunlaştırılmış şekilde okul servis araçlarına yönelik özel denetim yapılacak.

OKUL GİRİŞ-ÇIKIŞLARINDA TRAFİK TEDBİRLERİ ARTIRILACAK

Okul idareleriyle irtibat kurularak okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde, çevresinde ve güzergahlarında gerekli trafik tedbirlerinin alınmasına yönelik ekip veya personel görevlendirilecek.

Servis araçlarındaki rehber personelle okullarda okul geçidi görevlisi öğretmen, öğrenci ve veliler, tespit ettikleri trafik kuralı ihlallerine ilişkin "trafik kural ihlali tespit/ihbar tutanakları" düzenleyecek.

Trafik birimlerince kontrolü yapılan tutanaklarla "trafik idari para cezası karar tutanağı" düzenlenecek. Karar tutanakları üzerine "Trafik kural ihlaliniz, okul servis aracı rehber personelince/okul geçidi görevlisince tespit edilmiştir." şeklinde şerh yazılması/kaşesinin vurulması sağlanacak.

YAYALARA YOL VERMEYEN SÜRÜCÜLER AFFEDİLMEYECEK

Kolluk birimlerince yaya veya okul geçitlerinden geçen veya geçmek üzere olan öğrencilere ve diğer yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere gerekli cezai işlemler uygulanacak.

Okul ve çevresinde yatay ve düşey trafik işaretlemeleri, hız kontrol elemanları, indirme bindirme cepleri, aydınlatma, okul önü bariyerleri, butonlu sinyalizasyon sistemleri gibi fiziki tedbirler kontrol edilerek eksiklik görülmesi halinde yolun yapım ve bakımından sorumlu kurum ve kuruluşlarla irtibata geçilerek eksikliklerin giderilmesi sağlanacak.

Okul servis araçlarının mevzuata uygunluğu denetlenecek. Bu kapsamda belediyelerce düzenlenen "okul servis aracı özel izin belgesi" ve "okul servis aracı bakım ve onarım takip formu" bulundurulacak.

"Okul taşıtı" yazısının ve "Dur" yazılı kırmızı ışıklı lambalar araç üzerinde ve çalışır vaziyette olacak, servis araçlarındaki donanımların kullanılır ve çalışır durumda bulunması sağlanacak.

Kapılar şoför tarafından otomatik veya elle kumanda edilebilir şekilde (mekanik) olacak. Servis araçlarında en az 30 gün süreli kayıt yapabilen araç takip sistemi bulundurulacak.

Okul servis aracının camları sabit olacak. Camların üzerine renkli film tabakası yapıştırılmayacak. Aracın her koltuğunda emniyet kemeri bulunacak ve bu kemerler kullanılır durumda olacak.

Okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin taşınması sırasında araçlarda rehber personel bulundurulacak. Şoför ve rehber personel, Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşıyacak.

Şoför araçta sigara içmeyecek ve içilmesine müsaade etmeyecek. Taşıma hizmeti sırasında görüntü ve müzik sistemleri kullanılmayacak. Taşıma sınırının üzerinde öğrenci taşınmayacak. Servis şöförlerinin, indirme ve bindirme kuralları başta olmak üzere diğer tüm trafik kuralları ve yükümlülüklerine uymamalı konusu üzerinde hassasiyetle durulacak.

Bu kurallar titizlikle kontrol edilerek, eksikliği/kural ihlali tespit edilenlere mevzuatın öngördüğü cezai işlemler uygulanacak.

KURALLARA UYMAYAN ŞOFÖR VE REHBER ÖĞRETMENLERİN BELGELERİ İPTAL EDİLECEK

Taşıma işlerinde çalışan şoför ve rehber personelin mevzuatta belirtilen şart, görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğinin tespiti halinde mülki idare amirleri vasıtasıyla ilgili belediyeye bildirimde bulunularak özel izin belgesinin iptal edilmesi yönünde gerekli tedbirler alınacak.

Eğitim-öğretim yılı süresince güvenli trafik ortamının sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin başta valiler ve kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilerce önemle takip edilmesine gayret gösterilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
TSK ve MİT'ten ortak operasyon... 5 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan’dan son uyarı ve o tarihi rastlantı
10 kişi geldiler, polis omzundan vurdu! Film gibi kaçırma operasyonu
Kahramanmaraş'tan kahreden haber! Anne ve iki çocuğu öldü