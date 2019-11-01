Son dakika... İBB açıkladı: Yağmur bitti, pastırma sıcakları geliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... İBB açıkladı: Yağmur bitti, pastırma sıcakları geliyor
GeriGündem Son dakika... İBB açıkladı: Yağmur bitti, pastırma sıcakları geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
01.11.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

Son dakika... İBB açıkladı: Yağmur bitti, pastırma sıcakları geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... İBB açıkladı: Yağmur bitti, pastırma sıcakları geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da etkili olan yağışla ilgili açıklama yaptı. Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışlı havanın yerini sıcak havalara bırakacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yağışla ilgili açıklama yapıldı. İstanbul'da gece boyunca etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle il genelinde ortalama 34 kilogram yağış kaydedildiği belirtildi.

Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışlı havanın yerini ilerleyen günlerde pastırma sıcaklarına bırakacağı ifade edildi.

13 SU BASMASI İHBARI YAPILDI

İBB'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM'un verilene göre, İstanbul'da dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle şehrin bazı noktalarında su baskınları ve göllenmeler yaşandı. Sarıyer ve Beykoz'da ana caddelerde görülen göllenmelere İBB ekipleri anında müdahale ederek suları tahliye etti. İstanbul İtfaiyesi de gece boyunca 13 ayrı binadan gelen su basması ihbarını değerlendirerek olaylara müdahale etti"

"İL GENELİNDE ORTALAMA 34 KG YAĞIŞ KAYDEDİLDİ"

"Gece boyunca özellikle Karadeniz'e kıyısı olan kuzey ilçelerimizde ve Boğaz çevresinde etkili olan sağanak yağmur neticesinde en fazla yağış Kilyos ve Anadolu Fenerinde (80-85 kg) gözlenirken, il genelinde ortalama 34 kg yağış kaydedildi. İl genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere devam eden aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi ve şehri terk etmesi bekleniyor. Sağanak yağmur ile birlikte rüzgârın kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (40-60km/s) esmeye devam edeceği, sıcaklıkların 14 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor"

"20 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKMASI BEKLENİYOR"

"Cumartesi günü hava az bulutlu, gece 11, gündüz 16 derece seviyesinde olacak. Soğuk ve yağışlı hava Pazar günü rüzgârın lodosa dönmesiyle ısınacak. Pazar günü havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hâkim olması beklenirken, sıcaklıkların 'Pastırma Yazı' ile tekrar kademe kademe artarak 20 derecenin üzerine çıkması bekleniyor"

İstanbullular güne yağmur ile uyandı
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle