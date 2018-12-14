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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
14.12.2018 - 10:36, Son Güncelleme:

Son dakika... Hava operasyonuyla ilgili çarpıcı ayrıntılar: Bakan Akar komutanlarla birlikte takip etti, Karacak ilk kez vuruldu

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki hedeflere yönelik harekatı, TSK komuta kademesiyle Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip etti. Karacak Dağı bölgesinin ilk kez vurulduğu harekata 20'den fazla savaş uçağı, İHA ve tanker katıldı. Baskın tarzında gerçekleştirilen harekat kapsamında 30'dan fazla hedef imha edildi. Bakan Akar, "Bu görev bitti, bundan sonraki görevler için de hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle, samimiyetle yaparak hazır olacağız" dedi.

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  • Milli Savunma Bakanı, Sincar ve Karacaka operasyonu Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden takip etti
  • Milli Savunma Bakanı, Sincar ve Karacaka operasyonu Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden takip etti
  • Milli Savunma Bakanı, Sincar ve Karacaka operasyonu Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden takip etti
  • Milli Savunma Bakanı, Sincar ve Karacaka operasyonu Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden takip etti
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Baskın tarzında yapılan harekatta 20'den fazla savaş uçağının yanı sıra insansız hava araçları ile tanker uçakları da görev aldı. 

Akar, savaş uçaklarının 30'dan fazla hedefi imha ettiği, Karacak Dağı bölgesinin ilk defa vurulduğu başarılı harekatın ardından, "Bu görev bitti, bundan sonraki görevler için de hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle, samimiyetle yaparak hazır olacağız." dedi.

TSK tarafından terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesi çerçevesinde uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, dün akşam saatlerinde Irak kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi.

Teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine düzenlenen harekat, gerek verdiği mesaj gerekse plan ve icra aşamalarıyla dikkati çekti.

Sınırdan 85 kilometre uzaklıktaki Sincar ile 165 kilometre uzaklıktaki Karacak Dağı bölgelerindeki terör hedefleri istihbarat birimleriyle yoğun koordinasyon içinde belirlendi. Hedefler belirlenirken sivillerin can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterildi.

Hava harekatına yurt genelindeki muharip filo komutanlıklarından kalkan 20'den fazla savaş uçağı katıldı. Bunların yanı sıra insansız hava araçları ile tanker uçaklar da harekatta görev aldı. Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağı da bölgedeki hava trafiğinin düzenlenmesine katkı sağladı. Harekat kapsamında hazırlanan yedek uçaklar da belirlenen bölgelerde pist başında hazır bekletildi.

İLK DEFA VURULDU

Sincar ve Karacak Dağı bölgesindeki terör hedefleri savaş uçaklarınca aynı anda vuruldu. 30'dan fazla hedefin ateş altına alındığı harekat sırasında uçaklardan çıkan bombalar eş zamanlı olarak terör hedeflerini imha etti. Baskın tarzında yapılan harekat nedeniyle terör örgütü üyeleri büyük şok yaşadı. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği harekat kapsamında Karacak Dağı bölgesi ilk defa vurulmuş oldu.

Hiçbir sivil hedefin zarar görmemesi ise hava harekatının plan ve icra aşamalarında gösterilen özen, bir kez daha gözler önüne serildi.

HAREKAT MERKEZİNDE YOĞUN MESAİ

Teröristlerce kullanılan barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoların imha edildiği harekat, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komutanı kademesi tarafından yakından takip edildi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile harekatı gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip etti.

''ÜLKEMİZİ TERÖR BELASINDAN KURTARACAĞIZ''

Talimatlar veren Bakan Akar, harekatın başarıyla tamamlanması ve uçakların üslerine dönmesinin ardından faaliyete katılanları kutladı.
Son derece memnuniyet verici, başarılı bir operasyonun daha gerçekleştirildiğini dile getiren Akar, "Evlatlarımıza başarılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle çalışmaların devam etmesinin önemine değinen Akar, şunları kaydetti:
"Hep birlikte, omuz omuza, aynı azim ve kararlılıkla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Birlikte inşallah bu çalışmalarımızın sonucunda ülkemizi ve asil milletimizi kahrolası terör belasından kurtaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da burada operasyonlara katılanlara selamları, sevgileri var. Hepinizin yanaklarından öpüyor, teşekkür ediyor. Bu görev bitti. Bundan sonraki görevler için de hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle, samimiyetle yapmak suretiyle hazır olacağız."

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