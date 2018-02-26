Yasak aşk mı? Hastanede doktor dehşet saçmıştı

Soma Devlet Hastanesi’nde acil serviste görevli, evli ve 2 çocuk babası pratisyen hekim L.A. ile hastanenin temizlik personeli şefi olarak görev yapan Halil Top arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine L.A., belinden çıkardığı tabancayla nişanlı olduğu öğrenilen Top’a peş peşe 3 el ateş etti. Top, bacakları ve karnına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Durumu ağır olan Top, aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olay anında acil serviste kısa süreli panik yaşanırken, soruşturma başlatan jandarma, pratisyen doktor L.A.’yı gözaltına aldı.

YASAK AŞK İDDİASI

Soma Devlet Hastanesi’nde görevli pratisyen doktor L.A.’nın, tartıştığı, hastanenin temizlik personeli şefi Halil Top’u acil serviste tabancayla yaralamasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Jandarma tarafından gözaltına alınan, ancak olay yerinin kendi bölgelerinin dışında kalması nedeniyle polise teslim edilen L.A.’nın ilk ifadesinde, Top’un, aynı hastanede hemşire olarak görev yapan eşi B.A. ile ilişkisi olduğunu, bu yüzden ruhsatlı tabancasıyla vurduğunu söylediği öğrenildi. L.A.’nın polisteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Soma Devlet Hastanesi’nde görevli pratisyen doktor 39 yaşındaki L.A.’nıntartıştığı, hastanenin temizlik personeli şefi Halil Top’u acil serviste tabancayla yaralamasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın talimatıyla Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bacağından yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan temizlik görevlisin Top’un olayın gerçekleştiği Soma Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde tedaviye alındığı belirtildi. Açıkmada, saldırıyı gerçekleştiren doktorun emniyet güçlerince gözaltına alındığı ve olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğüne de açıklamada yer verildi.