Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Yasak aşk mı? Hastanede doktor dehşet saçmıştı

    Yasak aşk mı? Hastanede doktor dehşet saçmıştı

    DHA
    26.02.2018 - 19:31 | Son Güncelleme:

    Manisa'nın Soma ilçesinde devlet hastanesinde görevli pratisyen doktor L.A., tartıştığı hastanenin temizlik personeli şefi Halil Top’u acil serviste tabancayla peş peşe 3 el ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan Halil Top tedavi altında. Doktor L.A. gözaltına alındı. Saldırıyla ilgili yasak aşk iddiası ortaya atıldı.

    Soma Devlet Hastanesi’nde acil serviste görevli, evli ve 2 çocuk babası pratisyen hekim L.A. ile hastanenin temizlik personeli şefi olarak görev yapan Halil Top arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine L.A., belinden çıkardığı tabancayla nişanlı olduğu öğrenilen Top’a peş peşe 3 el ateş etti. Top, bacakları ve karnına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

    Durumu ağır olan Top, aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olay anında acil serviste kısa süreli panik yaşanırken, soruşturma başlatan jandarma, pratisyen doktor L.A.’yı gözaltına aldı.

    YASAK AŞK İDDİASI

    Soma Devlet Hastanesi’nde görevli pratisyen doktor L.A.’nın, tartıştığı, hastanenin temizlik personeli şefi Halil Top’u acil serviste tabancayla yaralamasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Jandarma tarafından gözaltına alınan, ancak olay yerinin kendi bölgelerinin dışında kalması nedeniyle polise teslim edilen L.A.’nın ilk ifadesinde, Top’un, aynı hastanede hemşire olarak görev yapan eşi B.A. ile ilişkisi olduğunu, bu yüzden ruhsatlı tabancasıyla vurduğunu söylediği öğrenildi. L.A.’nın polisteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Soma Devlet Hastanesi’nde görevli pratisyen doktor 39 yaşındaki L.A.’nıntartıştığı, hastanenin temizlik personeli şefi Halil Top’u acil serviste tabancayla yaralamasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın talimatıyla Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bacağından yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan temizlik görevlisin Top’un olayın gerçekleştiği Soma Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde tedaviye alındığı belirtildi. Açıkmada, saldırıyı gerçekleştiren doktorun emniyet güçlerince gözaltına alındığı ve olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğüne de açıklamada yer verildi.

    Etiketler: soma , yasak aşk , doktor , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri