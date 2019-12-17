DHA
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Son dakika: Haftanin bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava destekle operasyonlarda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/uLsqNaLzC8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 17 Aralık 2019
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.
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