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DHA
17.12.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Son dakika: Haftanin bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika: Haftanin bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava destekle operasyonlarda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



 
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.

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