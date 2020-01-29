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Haber Giriş: 29.01.2020 - 13:38,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... MSB duyurdu: İstihbarat geldi, nokta operasyon yapıldı

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Son dakika haberler... MSB duyurdu: İstihbarat geldi, nokta operasyon yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağına ilişkin alınan bir istihbarat üzerine Tel Abyad'da düzenlenen nokta operasyonu ile iki kamyonda 6 adet RPG-7 Roketatar ve 3 adet Bixi makinalı tüfek ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Terör örgütü PKK/YPG’nin silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağına ilişkin alınan bir istihbarat üzerine Tel Abyad güneyinde düzenlenen nokta operasyonu ile tekstil malzemesi ve balık yüklü iki kamyonda 6 adet RPG-7 Roketatar ve 3 adet Bixi makinalı tüfek ele geçirildi.''

Son dakika haberler... MSB duyurdu: İstihbarat geldi, nokta operasyon yapıldı

MSB paylaştı: İstihbarat üzerine ele geçirildi, imha edildi
MSB paylaştı: İstihbarat üzerine ele geçirildi, imha edildi
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