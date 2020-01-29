Son dakika haberler... MSB duyurdu: İstihbarat geldi, nokta operasyon yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağına ilişkin alınan bir istihbarat üzerine Tel Abyad'da düzenlenen nokta operasyonu ile iki kamyonda 6 adet RPG-7 Roketatar ve 3 adet Bixi makinalı tüfek ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Terör örgütü PKK/YPG’nin silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağına ilişkin alınan bir istihbarat üzerine Tel Abyad güneyinde düzenlenen nokta operasyonu ile tekstil malzemesi ve balık yüklü iki kamyonda 6 adet RPG-7 Roketatar ve 3 adet Bixi makinalı tüfek ele geçirildi.''
Terör örgütü PKK/YPG’nin silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağına ilişkin alınan bir istihbarat üzerine Tel Abyad güneyinde düzenlenen nokta operasyonu ile tekstil malzemesi ve balık yüklü iki kamyonda 6 adet RPG-7 Roketatar ve 3 adet Bixi makinalı tüfek ele geçirildi. pic.twitter.com/EYedSEkukW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 29, 2020
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