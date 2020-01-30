Son dakika haberler: ‘Demir Yumruk’a bayraklı veda

MİLLİ formayla çıktığı tüm ringlerde fırtına gibi esen, vatandaşların ve boks camiasının ‘Demir Yumruk’ adını verdiği Garbis Zakaryan geçtiğimiz pazar günü İstanbul’da vefat etti. Zakaryan bir televizyona verdiği röportajda, “Ölünce beni Türk bayrağıyla toprağa verin” demişti. Zakaryan’ın tabutu Türk bayrağıyla kaplandı. Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde dün düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem

Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP Milletvekili Garo Paylan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da katıldı.

ŞAMPİYONUMUZU UĞURLUYORUZ

Töreninin ardından Zakaryan’ın tabutuna Galatasaray bayrağı da serildi. Zakaryan törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’na defnedildi.

Bakan Kasapoğlu törenden sonra yaptığı açıklamada, “Bugün çok önemli bir ağabeyimizi, şampiyonumuzu, önemli bir değerimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Yıllarca onun başarılarıyla, ay yıldızımızı dalgalandırması ile gurur duyduk. Hep birlikte onun aziz hatırasına sahip çıkacağız” dedi. Vali Ali Yerlikaya ise cenaze töreni sonrası Valiliğin resmi hesabından taziye mesajı yayınladı.

BERABERLİK İÇİN İLHAM VERECEK

Patrik Maşalyan ise, “Kendisi bir Türkiye sentezi. Hepimizin birliğini beraberliğini sağlamak için bu kişiler bizlere ilham verecekler” dedi.

CEMAL KAMACI’NIN MENAJERİYDİ

- Garbis Zakaryan 1930’da Bitlis’te doğdu. 14 yaşında izlediği bir maç sonrası boksa merak saldı. Boksör olabilmek için sabahları 4-5 kilometre koşardı. Çelimsiz olduğu için defalarca reddedildiği Beyoğlu Spor Kulübü’ne boks sevdasından vazgeçmeyince kabul edildi. 1964’te de Lübnanlı Maroun Jeres’i yenerek Ortadoğu Şampiyonluğu unvanını aldı. Dünyaca ünlü boksör Titi Clavel’i de mağlup etti. Amatör 200, profesyonel 51 kez ringe çıktı. 22 yıllık boksörlük kariyerini 1966’da sonlandırdı. Antrenörlük ve Cemal Kamacı’nın menajerliğini yaptı.

BAYRAĞI BANA VASİYET ETTİ

- Boks Federasyonu eski başkanlarından Milli Boksör Hüseyin Yıldırım, arkadaşı Garbis Zakaryan’la ilgili şunları anlattı: “Birlikte büyüdük sayılır. Bir gün milli boksör bir arkadaşımız vefat etti. Cenazesine gittik. Tabutunun üzerinde bayrağımız yoktu. Garbis bundan yakındı. O gün bana ‘senden önce ölürsem üzerime bayrak örtün’ dedi. Ben de aynısını ondan rica ettim. Bugün üzerine bayrak örtüldü. Ruhu şad olsun. Vasiyeti yerine geldi. Onu özleyeceğim.”

ERSİLYA’YA AŞKI KİTAP OLDU

KENDİSİ de boks hakemi olan Emina Temel, kitabı ‘Garo Nerdesin’de, Garbis Zakaryan ile beş dil bilen İtalyan kızı Ersilya’nın ölümsüz aşkını anlatmıştı. Romanda, Zakaryan’ın 6-7 Eylül olaylarında yaşadıklarından bir kesit de anlatılıyor: “Bağırıp çağıran öfkeli bir güruh yürüyüşe geçmiş. Kulağına ulaşan sözler, içinde bir endişe başlatıyor. Yine de o çirkin sözleri üzerine almıyor Garbis. Bu ülkenin gururu olduğunu biliyor. Ringlerde ay-yıldızlı formayı göğsünü gere gere taşımış, seyredenleri onurlandırmış, alkışlanmış. Kendinden emin, ‘Bu toprakların insanıyım’ diyor içinden, yabancılığı, gâvurluğu üzerine hiç ama hiç almıyor…”