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Gülay KUYUCU/VAN (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2020 - 10:32,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Van'da akılalmaz görüntüler... Yetkililer harekete geçti

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Van İl Sağlık Müdürlüğü, drift yaparken görüntülenen ambulansın Hakkari iline bağlı olduğunun tespit edildiğini, Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü'nce inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Van'da geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanan bir ambulans, kar içinde drift yaparken görüntülendi. Görüntünün bazı yayın organlarında yayınlanmasının ardından harekete geçen Van İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı ön incelemede görüntülerin Van'da çekildiğini ancak ambulansın Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olduğunu tespit etti.

Van İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamayla, Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü'nce inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, şöyle denildi:
"Ambulansın Hakkari iline bağlı olduğu tespit edilmiştir. Gerekli soruşturmanın başlatılması için Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü ile gerekli koordine sağlanmıştır. Ambulans, Hakkari 112'ye bağlı Şemdinli ekibi ile 24 Ocak 2020 tarihinde Van iline hasta getirmiş olup, sevk dönüşünde 30 AB 531 plakalı ambulansın saat 11.13-11.18 aralığında, Van-Başkale-Hakkari sınırı civarı bölgede uygunsuz hareketlerde bulunulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu durumun Van 112 ekipleri ve ambulanslarıyla ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu olayla ilgili Sağlık Bakanlığımız talimatıyla Hakkari İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

Son dakika haberler: Vanda akılalmaz görüntüler... Yetkililer harekete geçti


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