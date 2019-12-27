Son dakika haberi... Sözcü Gazetesi davasında karar

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan gazetenin sahibi Burak Akbay'ın dosyası ayrıldı, 7 sanığa ceza verildi, bir kişi ise beraat etti. Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz, "FETÖ'ye yardım etme" suçundan 3 yıl dörder ay hapis cezasına mahkum edildi.