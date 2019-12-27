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DHA - AA
Haber Giriş: 27.12.2019 - 11:17,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... Sözcü Gazetesi davasında karar

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Son dakika haberi... Sözcü Gazetesi davasında karar

Sözcü Gazetesi davasında Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan gazetenin sahibi Burak Akbay'ın dosyası ayrıldı, 7 sanığa ceza verildi, bir kişi ise beraat etti. Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz, "FETÖ'ye yardım etme" suçundan 3 yıl dörder ay hapis cezasına mahkum edildi.

 

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