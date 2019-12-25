Son dakika haberi.... Muşlu Kübra'yı dünya duydu

Altı çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Kübra Mutlu, Muş’ta dünyaya geldi. İnşaat teknikeri babası Burhan Mutlu, 30 yıldır kamuda memur olarak çalışıyor. Muş’un Suboyu Köyü’nde kızını ilk okutan baba olarak nam salmış. Dört kızını da erkek çocuklarından hiç ayırmamış, hepsini okutmuş. Kübra Mutlu babasının bu özelliğiyle hep gurur duyduğunu söylüyor. Büyük ablası mimar, diğer ablası İngiliz dili ve edebiyatı okumuş, küçük ablası da makine mühendisi.

‘BEBEKLERİN İÇİNİ AÇARDIM’

Liseye kadar Muş’ta okuyan Kübra’nın başarılı bir akademik kariyeri var. Ankara Alpaslan Anadolu Lisesi’ni kazanıyor ve babasının da tayiniyle dört yılı başkentte geçiriyor. Mühendis olması konusunda çevresindekilerden çok destek aldığını, “Hareketli bir çocuk olduğumu ve mühendis olursam her işi yapabilecek potansiyele sahip olacağımı söylerlerdi” diyerek anlatıyor. “İnşaat mühendisliği hareketli bir iş. Sahaları sürekli gezmek gerekiyor. Ben de hareketliydim. Çocukken bana alınan bebeklerin içini açar, nasıl yapılmış diye bakardım. ​23 Nisan’da kızlar gelinlik giyerdi, ben onlara tepki olarak asker kıyafeti giyerdim” diyor. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’ni seçmesinin nedenlerinden biri ve en önemlisi bu çevresel etki. Diğeri de babasının da inşaat teknikeri olması. Mühendis olmasını o da çok istemiş.

Üniversitede ilk yıl ders notları yüksek gelince bir gün öğrenci işlerinden çağrılıyor ve “Türkiye’nin Mühendis Kızları” projesine katılması öneriliyor. Böylece Limak Holding’in ikinci kuşak temsilcisi Ebru Özdemir’in başlattığı projenin bir parçası oluyor. Kübra 1.5 yıldır 1915 Çanakkale Köprüsü’nde ‘raporlama mühendisi’ olarak çalışıyor. Kendini geliştirmeyi, öncelikle de yurtdışında master yapmayı hedefliyor. İş hayatındaki cinsiyet eşitsizliği ile mücadelesini de şöyle anlatıyor:

‘ÖNYARGIYI YENDİK’

“Bundan birkaç yıl öncesine kadar kadınların iş hayatında, özellikle de sahalarda olması toplum tarafından yadırganabiliyordu ancak bunu sahada artan kadın çalışanlar olarak yenebildiğimize inanıyorum. Benim dahil olduğum bu tarz topluluklar arttıkça kadınların iş hayatına dahil olmanın yanı sıra, toplumun yüklemiş olduğu kimlik ve sorumlulukları bir kenara bırakıp yöneticilik gibi pozisyonlara da gelebileceğine inanıyorum. Ben şirkete ilk geldiğimde Koreliler inşaat mühendisliği seçmiş olmama oldukça fazla şaşırdı. Ancak şimdilerde bu tepkiyi Türkler pek vermiyor çünkü kadınların da mühendislik alanında çalışabileceğini ve mesleklerin cinsiyeti olmadığını kabul etmeye başladığımızı düşünüyorum.”

‘DESTEKLEMEK GÖREVİMİZ’

INSTAGRAM hesabında 21.4 milyon takipçisi olan ve Arsenal’de forma giyen Mesut Özil, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışan Kübra’nın hikâyesini takipçileri ile paylaştı. Kübra ile ilgili Mesut Özil, “Hikâyen için teşekkürler Kübra. Kendisi inşaat mühendisi ve iş hayatındaki cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele ediyor. Türkiye’nin mühendis kızları modern Türkiye’nin önemli bir parçası ve geleceğidir. Türk kızlarını eğitim alanında desteklemek de hepimizin görevidir” yazarak takipçilerine seslendi.