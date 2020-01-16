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Haber Giriş: 16.01.2020 - 22:44,Son Güncelleme:/

MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu

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MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu

 Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 3 askerin şehit olduğunu bildirildi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 3 askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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