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Haber Giriş: 06.01.2020 - 18:37,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... İstanbullulara trafik şoku! Yüzde 80...

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İstanbul'da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar akşam saatleri de devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle mesai bitimi trafik yoğunluğu saat 18.30 sularında yüzde 80'e ulaştı. Trafik yoğunluğu 19.20 sularında ise yüzde 72'ye geriledi. Öte yandan TEM Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı.

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Gece saatlerinden bu yana devam eden yağış, mesai bitiminde trafik yoğunluğuna neden oldu.

İBB haritasında trafik yoğunluğu 18.30 sularında yüzde 80'e ulaştı.

Son dakika haberi... İstanbullulara trafik şoku Yüzde 80...

Trafik yoğunluğu 19.20 sularında ise yüzde 72'ye geriledi.

Toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşanıyor.

Son dakika haberi... İstanbullulara trafik şoku Yüzde 80...

İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

İstinye - Çubuklu arabalı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir. İstinye-Çubuklu seferleri olumsuz hava koşulları nedeni ile yapılamamaktadır.

D100 Küçükçekmece-Florya Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile bölgedeki trafik yoğunlaşmaktadır.

D100 Avcılar Şükrübey-Parseller Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile bölgedeki trafik yoğunlaşmaktadır.

TEM Edirne istikametinde kapandı
TEM Edirne istikametinde kapandı
Başakşehirde 2 katlı binanın çatısı başka binanın çatısına uçtu
Başakşehir'de 2 katlı binanın çatısı başka binanın çatısına uçtu
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