MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi.... İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Adli Tıp raporu belli oldu
GeriGündem Son dakika haberi.... İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Adli Tıp raporu belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
16.12.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Son dakika haberi.... İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Adli Tıp raporu belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi.... İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Adli Tıp raporu belli oldu

İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, İstanbul Beyoğlu’nda evinin yakınında ölü bulunmuştu. TRT Haber'in haberine göre İngiliz ajanın ölümüyle ilgili Adli Tıp raporunda düşerek öldüğü belirtildi.

İstanbul Beyoğlu’nda evinin yakınında ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in Adli Tıp Raporu belli oldu. Le Mesurier’in düşerek öldüğü belirlendi.

İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, 11 Kasım'da Beyoğlu'nda ölü bulunmuştu. Cinayet büronun ön raporunda da bunun yüksekten düşmeye bağlı ölüm olduğu söylenmişti.

Le Mesurier ile ilgili Adli Tıp Raporu da hazırlandı ve İngiliz ajanın yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirtildi. TRT Haber’in haberine göre; bu rapor hazırlanırken kan ve doku örneklerinin incelendiği, kanında uyku ilaçlarından başka bulguya rastlanılmadığı ve doku örneklerinden de farklı bir DNA çıkmadığı belirlendi.

İngiliz ajan Le Mesurier'in ölmeden önceki son görüntüleri
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle