Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 Belarus uyruklu terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Belarus uyruklu 2 teröristin sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü hatırlatıldı. Bu kapsamda, Belarus vatandaşı 2 YTS'nin sınır dışı edildiği kaydedildi. Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.
11 Kasım 2019'dan bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısının 195 olduğu belirtildi.
Bu kapsamda bugün Belarus uyruklu 2️⃣ YTS, ülkesine sınır dışı edildi.
11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 1⃣9️⃣5️⃣ olmuştur.
❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur
Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.
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