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Ufuk AKTUĞ- Sedat İSKENDEROĞLU/ DÖRTYOL(Hatay), (DHA)
14.12.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Hatay'daki fabrikada korkutan patlama! Dumanlar yükseliyor...

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HATAY'ın Payas ilçesindeki İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda (İSDEMİR) patlama meydana geldi. Fabrikadan dumanlar yükselirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın 4'üncü fırınında iddiaya göre hammadde eritildiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından fabrikadan dumanlar yükselirken, çıkan yangına İSDEMİR'in itfaiye ekipleri ile işçiler müdahale etti.

Olayla ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

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