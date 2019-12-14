Son dakika haberi: Hatay'daki fabrikada korkutan patlama! Dumanlar yükseliyor...

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın 4'üncü fırınında iddiaya göre hammadde eritildiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından fabrikadan dumanlar yükselirken, çıkan yangına İSDEMİR'in itfaiye ekipleri ile işçiler müdahale etti.



Olayla ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.



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