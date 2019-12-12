Son dakika haberi! Harekete geçildi... Çifte soruşturma

Yürütülen soruşturma kapsamında, polis ve jandarma ekiplerince olay yeri incelemelerinin yapıldığını, gazdan etkilenen kişiler ve yurt görevlilerinin ifadelerine başvurulduğu bildirildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise 104 öğrencinin kaldığı yurtta 103 öğrencinin saat 05.40 sularında doğal gaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği aktarıldı.

Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm öğrencilerimizin ilçe devlet hastanesine sevkleri sağlanmıştır. 103 öğrencinin yapılan ilk muayenelerinde kanlarında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıktığı tespit edilmiştir. Öğrencilerimizin hastaneye sevkleri 112 Acil Servis görevlilerince yapılmıştır."

Tüm öğrencilere, velilere ve Milli Eğitim camiasına geçmiş olsun dilekleri iletilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"103 öğrencimizden 52'si Osmancık Devlet Hastanesi'nde gözlem altında bulunmaktadır. 51 öğrencimiz ise Çorum merkeze sevk edilmiş olup, 8 öğrencimiz Çorum Özel Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiştir. 13 öğrencimizin Çorum Özel Elitpark Hastanesi'nde tedavileri devam etmektedir. Kalan 30 öğrencimiz ise Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış olup 5 öğrencimiz yoğun bakım ünitesinde takip edilmekte ancak hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla bizzat ilgilenen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz."