İHA
Haber Giriş: 30.01.2020 - 20:29,
Son dakika haberi: Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın evinde ölü bulundu
Ergenekon kumpas davasının kilit isimlerinden Ümit Sayın evinde ölü bulundu. Sayın’ın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırılırken, ölüm nedeni araştırılıyor.
Şüpheli ölüm sonrası polis evde inceleme yaparken, Sayın’ın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Komşuları ise Sayın ile pek görüşmediklerini söyledi.
Ergenekon kumpas davasında tutuklanan Ümit Sayın'ın gizli tanık olduğu ortaya çıkmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle