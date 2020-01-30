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Haber Giriş: 30.01.2020 - 20:29,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın evinde ölü bulundu

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Ergenekon kumpas davasının kilit isimlerinden Ümit Sayın evinde ölü bulundu. Sayın’ın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırılırken, ölüm nedeni araştırılıyor.

Şüpheli ölüm sonrası polis evde inceleme yaparken, Sayın’ın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Komşuları ise Sayın ile pek görüşmediklerini söyledi.

Ergenekon kumpas davasında tutuklanan Ümit Sayın'ın gizli tanık olduğu ortaya çıkmıştı.

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