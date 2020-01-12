Son dakika haberi... CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Libya aÃ§Ä±klamasÄ±

SÃ¶zcÃ¼ KalÄ±n, Twitter hesabÄ±ndan yatÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n yoÄŸun Ã§abalarÄ±yla devreye giren Libya ve Ä°dlib ateÅŸkes anlaÅŸmalarÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™nin izlediÄŸi barÄ±ÅŸ diplomasisinin somut neticeleridir. Diplomasi bir sÃ¼reÃ§ yÃ¶netimidir. AmaÃ§, Ã¼lkemizin ve bÃ¶lgemizin barÄ±ÅŸ, gÃ¼venlik, istikrar ve refahÄ±nÄ± saÄŸlamaktÄ±r." dedi.

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