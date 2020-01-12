Son dakika haberi... CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Libya aÃ§Ä±klamasÄ±

Son dakika haberi... CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Libya açÄ±klamasÄ±
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, Libya ve Suriye'nin Ä°dlib kentinde ateÅŸkes saÄŸlanmasÄ±na iliÅŸkin "TÃ¼rkiye'nin izlediÄŸi barÄ±ÅŸ diplomasisinin somut neticeleridir" dedi.
SÃ¶zcÃ¼ KalÄ±n, Twitter hesabÄ±ndan yatÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n yoÄŸun Ã§abalarÄ±yla devreye giren Libya ve Ä°dlib ateÅŸkes anlaÅŸmalarÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™nin izlediÄŸi barÄ±ÅŸ diplomasisinin somut neticeleridir. Diplomasi bir sÃ¼reÃ§ yÃ¶netimidir. AmaÃ§, Ã¼lkemizin ve bÃ¶lgemizin barÄ±ÅŸ, gÃ¼venlik, istikrar ve refahÄ±nÄ± saÄŸlamaktÄ±r." dedi.
Â
Â
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle