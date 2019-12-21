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21.12.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

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Son dakika haberi: Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

MSB'den gelen açıklamada, ''Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.'' denildi.


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