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Son dakika haberi: Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
MSB'den gelen açıklamada, ''Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.'' denildi.
Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/Ot3CsiJJug— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 21 Aralık 2019
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