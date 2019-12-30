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Haber Giriş: 30.12.2019 - 00:10,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi...Aylık gecikme zammı yüzde 1.6'ya indirildi

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Son dakika haberi...Aylık gecikme zammı yüzde 1.6'ya indirildi

Kamu alacaklıları için uygulanan aylık gecikme zammı yüzde 2'den yüzde 1.6'ya indirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre 6183 sayılı Amme alacaklıların tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 1.6 olarak belirlenmesine, mezkur madde gereğince karar verilmiştir denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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