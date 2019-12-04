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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04.12.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

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  • Ankarada kar yağışı
  • Ankarada kar yağışı
  • Ankarada kar yağışı
  • Ankarada kar yağışı
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İlçenin yüksek rakımlı bölgelerinde bulunan Karaşar, Uşakgöl ve Kerbanlar mahallelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karayolları 43. Şube Şefliği ekipleri, kalınlığı yer yer 7 santimetreyi bulan karla mücadele çalışması yaptı.

Ekipler özellikle 1650 rakımlı Ahlatlık ve 1650 rakımlı Kumocağı geçitlerinde karla temizleme çalışmalarına ağırlık verdi.

Ekipler, bu güzergahları kullanan sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

İş makineleri, kar yağışının yoğun olduğu bölgelere yakın yerlerde ulaşımdaki aksamalara kısa sürede müdahale etmek için bekletiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ana arterler, caddeler ve bulvarlarda buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Vatandaşların yoğun kar yağışı sırasında mağdur olmaması için 150 bin ton buz stoku ile buzlanma tehlikesine karşı belirli noktalarda nöbet tutulacak.

Karla mücadele için 3 bin 12 personel, 173 kar küreme aracı, 298 damperli kamyon, 54 greyder, 35 loder, 83 kazıyıcı yükleyici, 19 lastikli ekskavatör ve 29 dozerin yanı sıra Fen İşleri ve Kent Estetiği Daire Başkanlıklarının yanı sıra ASKİ ekipleri de kar, buz ve olası su taşkınlarına karşı hazır bulunacak.

Muhtarlar da tuzlama işlemine katkı sağlayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, tuzlama işlemlerinin muhtarlarla koordinasyon halinde yapılacağı yönünde talimatı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu yıl ilk kez Başkentte muhtarlara tuz dağıtımına başlandı. Tüm mahallelerde ana caddeler dahil ara sokaklarda Büyükşehir Belediye ekiplerinin ulaşamadığı noktaları belirleyecek mahalle muhtarları, vatandaşa ihtiyaca göre tuz dağıtacak. Büyükşehir Belediyesi muhtarları tuz dağıtım talebi için kısa mesajla bilgilendirirken tuz alamayan muhtarlar Fen İşleri Dairesi Başkanlığının '0312 507 43 40 ya da 0312 507 43 41' numaralı telefonu ile '153 Alo Mavi Masa'yı arayarak tuz talebinde bulunabilecek."



 

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