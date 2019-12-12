Son dakika haberi... ABD Senatosu'nun kararına Türkiye'den art arda tepkiler

ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etti. Karara Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: YAPTIRIMLAR VE TEHDİTLER...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Senatosu'nda kabul edilen 1915 tasarısına tepki gösterdi.

'Kabul edilen tasarı ikili ilişkilerin geleceğini tehlikeye atmaktadır.' diyen Altun, "Yaptırımlar ve tehditler ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaktan vazgeçirmeyecek." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN: YOK HÜKMÜNDEDİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine ilişkin, "Yok hükmündeki bu karar, siyasi, askeri ve ekonomik hiçbir alanda Türkiye'nin haklı ve kararlı duruşunu etkilemeyecektir." ifadelerini kullandı.



Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"ABD Senatosunun çarpık tarih anlayışını küçük siyasi hesaplarına alet eden kararını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Yok hükmündeki bu karar siyasi, askeri ve ekonomik hiçbir alanda Türkiye'nin haklı ve kararlı duruşunu etkilemeyecektir."

BAKAN DÖNMEZ'DEN KINAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesini kınadı.