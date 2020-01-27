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DHA
Haber Giriş: 27.01.2020 - 13:24,Son Güncelleme:/

Son dakika haber: Reina'da düzenlenen terör saldırısında mütalaa açıklandı

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Son dakika haber: Reina'da düzenlenen terör saldırısında mütalaa açıklandı

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 18'i tutuklu 58 sanıklı davada, mütalaa açıklandı. Savcı, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un 39 kişiyi kasten öldürme ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

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