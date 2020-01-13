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Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 13.01.2020 - 16:51,Son Güncelleme:/

Son dakika... Güngören'de trafik kazası, tramvay seferleri aksıyor

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Son dakika... Güngören'de trafik kazası, tramvay seferleri aksıyor

İstanbul Güngören'de meydana gelen trafik kazası nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılamıyor.

Ekiplerin kazaya müdahalesi devam ederken, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında karayolu taşıtının hattımızı etkileyecek şekilde kaza yapması nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Son dakika... Güngörende trafik kazası, tramvay seferleri aksıyor

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