Gözyaşları sel oldu... 17 yaşındaki genç kızı fuhuş çetesinin elinden kurtarıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGözyaşları sel oldu... 17 yaşındaki genç kızı fuhuş çetesinin elinden kurtarıldı
GeriGündem Gözyaşları sel oldu... 17 yaşındaki genç kızı fuhuş çetesinin elinden kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
11.04.2019 - 21:20, Son Güncelleme:

Gözyaşları sel oldu... 17 yaşındaki genç kızı fuhuş çetesinin elinden kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gözyaşları sel oldu... 17 yaşındaki genç kızı fuhuş çetesinin elinden kurtarıldı

Esra Erol'un sunduğu 'Esra Erol’da programında bugün yaşanan olay izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Esra Erol, 17 yaşındaki genç kızı fuhuş çetesinin elinden kurtardı.

70 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızları N.K.’yi bulmak için Emin-Fatma Kaya çifti Esra Erol’da programına katıldı. 8 Nisan tarihinde programa katılan gözü yaşlı aile, adeta dedektif gibi kızlarını aradıklarını fakat bulamadıklarını ifade etti. Nazan Kaya’nın kuzeni canlı yayına bağlanarak, kendisini en son 1 Nisan’da Taksim’de yaşlı bir adamın yanında gördüğünü, kuzenini almaya çalıştığını fakat yaşlı adam tarafından püskürtüldüğünü ifade etti.

"N.K. CANLI YAYINA GELDİ"

O günün güvenlik kameralarını inceleyen Esra Erol’da ekibi o görüntülere ulaştı. Görüntüler yayınlandıktan hemen sonra, o kişinin kimliği tespit edildi. 48 yaşında olduğu ve kadın ticareti yaptığı öğrenilen Hasan C. aynı gün yayına bağlanarak hakkındaki tüm iddiaları yalanladı. Hasan C. bir sonraki gün canlı yayına katıldı ve N.K.’nin nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Aynı gün içinde 70 gündür kayıp olan N.K. canlı yayına geldi.

Canlı yayında Hasan C.’nin çelişkili ve yalan ifadeleri emniyet güçlerinin de dikkatinden kaçmadı. Emniyet güçleri yayını ihbar kabul ederek, yayın sonu Hasan C.’yi gözaltına alınmak üzere karakola götürüldü. 17 yaşındaki N.K. ise, Çocuk Büro Amirliği tarafından karakola götürüldü.

"CANLI YAYINDA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ"

Hasan C. tarafından alıkonduğunu ve istismar edildiğini canlı yayında itiraf eden N.K., “Bana uyuşturucu madde kullandırdı, tehdit ve şantajla beni bir eve kapattı. Zorla beraber oldu. Bana yalan söylememi ve ailemin yanına dönmemem gerektiğini söyledi. Korktuğum için bir şey yapamadım. Evden kaçtığım için çok pişmanım.” dedi.

Gözaltına alınan 48 yaşındaki Hasan C. ise ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. N.K. ve ailesi canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan açıklaması

Ankara'daki köpek vahşetinde yeni gelişme

Saadet Partisi Genel Merkezi tahliye ediliyor

Hakkari'de 221 kilo patlayıcı ele geçirildi