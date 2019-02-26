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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.02.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Son dakika: Giresun Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'Rabia Naz' açıklaması

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Son dakika: Giresun Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'Rabia Naz' açıklaması

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın halen Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğünü, olayın aydınlatılması ve delil araştırmasının devam ettiğini bildirdi.

Alan, yaptığı yazılı açıklamada, Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen ve Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında asılsız iddia ve şayialar görüldüğünü belirtti.

Soruşturmaya müdahale edildiği ve dosyanın üstünün örtüleceği gibi yanlış ve maksatlı haberlerin kamuoyunu yanıltabileceği gibi yargıyı da zan altında bıraktığını ifade eden Alan, bu nedenlerle kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yapma gereğinin hasıl olduğunu kaydetti.
Başsavcı Alan, açıklamasında şunları aktardı:

"Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturma halen Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmekte olup, olayın aydınlatılması ve delil araştırmasına devam edilmektedir. Adli Tıp Kurumundan alınan raporlarda 'ölümün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması neticesinde meydana gelmiş olabileceği' yönünde mütalaa verilmiştir. Soruşturma kapsamında birçok kişi dinlenmiş, olay mahallinde keşif icra edilerek bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Küçük Rabia'nın ölümüyle ilgili intihar ve yüksekten düşme dahil her türlü ihtimal titizlikle araştırmaya devam edilmekte olup, yargı delillere ve oluşacak vicdani kanaatine dayalı olarak kararını verecektir."

 

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