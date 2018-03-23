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    Genelkurmay Başkanı Akar ifade verdi... 'Herhangi bir şahsi düşünceyi aklımdan bile geçirmedim'

    ANKARA (AA)
    23.03.2018 - 10:05 | Son Güncelleme:

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili "çatı" davasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın "katılan" sıfatıyla dün ifadesi alındı.

    Akar, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde verdiği ifadede, "15 Temmuz darbe girişiminin sadece şahsına değil, esas itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine ve millete karşı yapıldığını" belirterek, şunları söyledi:

    "Bu girişimi öğrendiğim ilk andan itibaren ülkemi ve milletimi düşünmek dışında herhangi bir şahsi düşünceyi aklımdan bile geçirmedim, tüm mesaimi ve enerjimi kanlı darbe girişimini sonlandırmak için harcadım. Bu süreçte şahsımla ilgili herhangi bir kaygı taşımadığım gibi kendimi korumaya yönelik herhangi bir düşüncem ve girişimim de olmamıştır."

     

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    Etiketler: Son dakika , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar , ifade , gündem
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