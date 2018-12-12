Son dakika... Gaziantep Polis Okulu'nda çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
GAZİANTEP Polis Okulu'nda eğitim gören çok sayıda öğrenci, zehirlenme şikayetiyle hastanelik oldu.
Sabaha karşı mide bulantısı, kusma ve halsizlik gibi şikayetlerde bulunan Polis Okulu öğrencileri, çağrılan ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Gaziantep Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezinde öğrenim gören öğrencilerden bazıları, ishal, kusma gibi rahatsızlıklar nedeniyle ilimizdeki hastanelerde müşahede altına alınmıştır. Hastanelere müracaat eden öğrencilerden ve olasılıklar değerlendirilerek yedikleri yemeklerden de numuneler alınıp laboratuvarda inceleme yapılmaktadır. Ersin Arslan ve Şehitkamil Devlet Hastanelerinin Acil Servislerine başvuran 54 öğrenci muayene ve tetkiklerin ardından taburcu edilmiştir" denildi.
Emniyet Müdürlüğü ve Polis Okulu idarecileri de hastanelere giderek, öğrencilere ilişkin bilgiler aldı.
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