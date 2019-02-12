Son dakika: FETÖ'ye dev operasyon! 1112 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 2010 yılındaki komiser yardımcılığı sınavıyla ilgili 1112 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma Ankara Başsavcı Vekili Ender Coşkun'un koordinasyonunda yürütülüyor. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 130'unun aktif görevde olduğu belirtildi.
Gelen açıklamaya göre, ''Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada; 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETO silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularının verildiği illerle eş zamanlı operasyon planlanmıştır. Bu kapsamda tüm illerin kom şube müdürlüklerinden çağırılan görevlilere operasyon öncesi KOM Daire Başkanlığı tarafından bilgi ve eğitim verilmiştir. Sınav sorularını bahsi geçen sınavda aldığı tespit edilen 1112 kişinin bilgileri ve delilleri operasyon öncesi 75 ilimize gönderilmiştir.
Aynı şekilde Ankara’da sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 45 şüpheli hakkında da Ankara dahil 16 ilde 12.02.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğünce devam etmektedir.'' denilmiştir.
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