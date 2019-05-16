Son dakika! Feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Ağartı Mahallesi'nde üzerinde yurda yasadışı yollardan giriş yapan kaçakları taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 39 kişi de yaralandı.
Kaza saat 20.00 sıralarında Van'ın - Erciş Karayolu üzerinde Tuşba ilçesine bağlı Ağartı Mahallesi'nde meydana geldi. Yurda kaçak yollardan giriş yapan göçmenleri taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kaçak göçmen yaşamını yitirdi, 39 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere taşındı. kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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