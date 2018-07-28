Son dakika.. Fatih'te yangın... Cadde trafiğe kapatıldı
İstanbul Fatih'te bir iş hanında yangın çıktı. Hanı dumanlar kaplarken, Akdeniz Caddesi trafiğe kapatıldı.
Fatih'te 4 katlı binanın alt katındaki iş yerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken çalışmalar nedeniyle Akdeniz Caddesi trafiğe kapatıldı.
İşyerinde beslenen muhabbet kuşları da dumandan etkilenmemesi için tahliye edildi
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