Son dakika...Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketli dakikalar: Gözaltılar var
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen ilk bilgilere göre, polisin takibindeki şüpheliler durdurulmak istendi. Kaçan şüpheliler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde kaza yaptı. Kaza sonrası 4 kişi araçtan indirilerek köprü üzerinde gözaltına alındı.
Bu sırada köprüde Edirne istikametine trafik durdu. Polisten kaçan kişilerin, hırsızlık şüphelisi olduğu belirtiliyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle