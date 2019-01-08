Son dakika: Eyüpsultan'da istinat duvarı çöktü
İstanbul, Eyüp Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.
Eyüpsultan Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Karaman, toplam 30 hastanın civardaki sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini bildirdi. Karaman, "Şu anda geçici olarak hizmet veremiyoruz. Bu kısa süreliğine bir boşaltma. En kısa zamanda tekrar hizmet vereceğiz. Bütün hastaları tahliye ettik, yaralımız yok, gerekli tedbirleri aldık." ifadelerini kullandı.
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