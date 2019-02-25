Son dakika... Esenyurt'ta aynı bölgede bir günde iki yangın
İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartman sakinleri yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamadı. Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı. Kısa zaman sonra aynı bölgede başka bir apartmanda daha çıkan yangın korkuttu.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada mahsur kalan vatandaşları merdiven yardımıyla kurtardı. Kurtarılan 12 kişiden 6'sı ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, diğer 6 kişi sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
İKİNCİ BİR YANGIN DAHA
Esenyurt'ta can pazarının yaşandığı yangının bulunduğu yerin yakınında 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle ikinci bir yangın çıktı. Vatandaşların sokağa dökülmesine neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 16.30 Pınar Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahalle sakinleri yangın nedeniyle sokağa döküldü. Ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.
İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.
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