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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alper KORKMAZ/İSTANBUL (DHA)
25.02.2019 - 16:18, Son Güncelleme:

Son dakika... Esenyurt'ta aynı bölgede bir günde iki yangın

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Son dakika... Esenyurt'ta aynı bölgede bir günde iki yangın

İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartman sakinleri yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamadı. Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı. Kısa zaman sonra aynı bölgede başka bir apartmanda daha çıkan yangın korkuttu.

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  • Esenyurtta yangın
  • Esenyurtta yangın
  • Esenyurtta yangın
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Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada mahsur kalan vatandaşları merdiven yardımıyla kurtardı. Kurtarılan 12 kişiden 6'sı ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, diğer 6 kişi sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

İKİNCİ BİR YANGIN DAHA

Esenyurt'ta can pazarının yaşandığı yangının bulunduğu yerin yakınında 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle ikinci bir yangın çıktı. Vatandaşların sokağa dökülmesine neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 Pınar Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahalle sakinleri yangın nedeniyle sokağa döküldü. Ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

Son dakika... Esenyurtta aynı bölgede bir günde iki yangın

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