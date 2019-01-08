Son dakika... Eş zamanlı operasyonlar: 65 şüpheli için gözaltı kararı
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'nda İstihbarat Şube Müdür Vekili olarak görev yapan binbaşı 'mahrem imamları' ile görüştüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik Kara ve Hava Kuvvetlerinde halen aktif görevde bulunan 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 17 astsubay ile 2 ihraç üsteğmen, 5 ihraç astsubay, 1 ihraç askeri öğrenci, 1 terhis asteğmen (polis memuru) ve 1 emekli astsubay olmak üzere toplam 32 asker şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir, Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Gaziantep, Balıkesir, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Kayseri, Afyonkarahisar, Manisa, Batman, Iğdır ve Malatya illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda; henüz yakalanamayan 3 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.
ADANA JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIĞI'NDA KRİTİK GÖZALTI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'nda İstihbarat Şube Müdür Vekili olarak görev yapan şüpheli binbaşı H.İ.K. hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.İ.K'yi gözaltına aldı.
"Gecikmesinde sakınca bulunan hal" kapsamında değerlendirilerek, şüphelinin ev ve görev yaptığı yerde arama yapıldı.
Yapılan çalışmalarda, hakkında örgütle bağlantısı bulunduğu şeklinde ifade ve beyan bulunduğu iddia edilen şüphelinin, Gaziantep Jandarma Komutanlığında İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, örgütün sözde "mahrem imamları" ile ankesörlü telefon ve büfelerde bulunan sabit hatlardan görüştüğü öne sürüldü.
İZMİR
Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında bu sabah İzmir, Manisa, Tokat ve Çorum illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.
KOCAELİ
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ise 13’ü aktif görevde olmak üzere 20 askeri personel ve askeri şahıslarla ilgilendiği tespit edilen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Alınan gözaltı kararı sonrasında Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Bartın, Bingöl, Çankırı, Kahramanmaraş, Isparta, Giresun, Zonguldak ve Yalova ilçesinde şahısların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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