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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.01.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Son dakika... Eş zamanlı operasyonlar: 65 şüpheli için gözaltı kararı

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Son dakika... Eş zamanlı operasyonlar: 65 şüpheli için gözaltı kararı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'nda İstihbarat Şube Müdür Vekili olarak görev yapan binbaşı 'mahrem imamları' ile görüştüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik Kara ve Hava Kuvvetlerinde halen aktif görevde bulunan 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 17 astsubay ile 2 ihraç üsteğmen, 5 ihraç astsubay, 1 ihraç askeri öğrenci, 1 terhis asteğmen (polis memuru) ve 1 emekli astsubay olmak üzere toplam 32 asker şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

İzmir, Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Gaziantep, Balıkesir, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Kayseri, Afyonkarahisar, Manisa, Batman, Iğdır ve Malatya illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda; henüz yakalanamayan 3 şüphelinin aranmasına devam ediliyor. 

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne eş zamanlı operasyon
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ADANA JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIĞI'NDA KRİTİK GÖZALTI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'nda İstihbarat Şube Müdür Vekili olarak görev yapan şüpheli binbaşı H.İ.K. hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.İ.K'yi gözaltına aldı.

"Gecikmesinde sakınca bulunan hal" kapsamında değerlendirilerek, şüphelinin ev ve görev yaptığı yerde arama yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, hakkında örgütle bağlantısı bulunduğu şeklinde ifade ve beyan bulunduğu iddia edilen şüphelinin, Gaziantep Jandarma Komutanlığında İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, örgütün sözde "mahrem imamları" ile ankesörlü telefon ve büfelerde bulunan sabit hatlardan görüştüğü öne sürüldü.

İZMİR

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında bu sabah İzmir, Manisa, Tokat ve Çorum illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

KOCAELİ

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ise 13’ü aktif görevde olmak üzere 20 askeri personel ve askeri şahıslarla ilgilendiği tespit edilen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan gözaltı kararı sonrasında Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Bartın, Bingöl, Çankırı, Kahramanmaraş, Isparta, Giresun, Zonguldak ve Yalova ilçesinde şahısların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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