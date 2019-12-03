Son dakika... Dünyanın gözü buradaydı... Londra'da tarihi zirve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu Dörtlü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Zirve yaklaşık 50 dakika sürdü. Zirveden sonra kısa bir açıklama yapan Erdoğan "Gayet iyi geçti." ifadelerini kullandı. Merkel de "İyi ve yararlı bir görüşme yaptık" dedi. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth tarafından Buckingham Sarayı'nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katıldığı Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi.
Londra'daki Başbakanlık Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 50 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından ofisten ayrılırken bir gazetecinin görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, "Gayet iyi geçti." yanıtını verdi.
Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
MERKEL'DEN AÇIKLAMA
Almanya Başbakanı Angela Merkel de zirve sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Merkel, "Türkiye cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız görüşme, bu konuları ele alabileceğimiz toplantıların her zaman iyi geçtiğini gösteriyor" dedi.
Yarın gerçekleştirilecek toplantıda NATO’nun geleceği ve müttefiklerin ortak stratejik çıkarları hakkında konuşulması gerektiğini söyleyen Merkel, ittifakın üyelerinin tüm farklı düşüncelerine rağmen yarın gerçekleşecek NATO Liderler Toplantısı’na iyimser bir duyguyla gideceğini ifade etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BUCKİNGHAM SARAYI’NDA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth tarafından Buckingham Sarayı'nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Londra ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.
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