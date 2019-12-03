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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.12.2019 - 18:23, Son Güncelleme:

Son dakika... Dünyanın gözü buradaydı... Londra'da tarihi zirve

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu Dörtlü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Zirve yaklaşık 50 dakika sürdü. Zirveden sonra kısa bir açıklama yapan Erdoğan "Gayet iyi geçti." ifadelerini kullandı. Merkel de "İyi ve yararlı bir görüşme yaptık" dedi. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth tarafından Buckingham Sarayı'nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı.

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  • Londradaki tarihi zirveden kareler
  • Londradaki tarihi zirveden kareler
  • Londradaki tarihi zirveden kareler
  • Londradaki tarihi zirveden kareler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katıldığı Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi.

Londra'daki Başbakanlık Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından ofisten ayrılırken bir gazetecinin görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, "Gayet iyi geçti." yanıtını verdi.

Son dakika... Dünyanın gözü buradaydı... Londrada tarihi zirve

Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

MERKEL'DEN AÇIKLAMA

Almanya Başbakanı Angela Merkel de zirve sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Merkel, "Türkiye cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız görüşme, bu konuları ele alabileceğimiz toplantıların her zaman iyi geçtiğini gösteriyor" dedi.

Yarın gerçekleştirilecek toplantıda NATO’nun geleceği ve müttefiklerin ortak stratejik çıkarları hakkında konuşulması gerektiğini söyleyen Merkel, ittifakın üyelerinin tüm farklı düşüncelerine rağmen yarın gerçekleşecek NATO Liderler Toplantısı’na iyimser bir duyguyla gideceğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BUCKİNGHAM SARAYI’NDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth tarafından Buckingham Sarayı'nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Londra ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Londrada Dörtlü Zirve mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Londra'da 'Dörtlü Zirve' mesajı

 

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