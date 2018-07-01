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    Son dakika... Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı!

    Hürriyet Haber
    01.07.2018 - 17:00 | Son Güncelleme:

    Türkücü Gökmen Ürü hakkında terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Gökmen Ürü'nün söylediği, 'Kaderim Benim' isimli türkünün söz yazarının da FETÖ firarisi Enes Kanter olduğu belirtildi.

    Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Diyarbakırlı ünlü türkücü Gökmen Ürü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    Ürü'nün darbe girişiminden bir hafta önce Almanya'ya gittiği tespit edildi. Gökmen Ürü'nün FETÖ'cü ünlü basketbolcu Enes Kanter ile sıkı irtibatlı olduğu, hatta Enes Kanter'in NBA maçında giydiği basketbol ayakkabısını imzalayarak Gökmen Ürü ye hediye ettiği, Gökmen Ürü'nün İstanbul'daki evinde yapılan aramada bu ayakkabının ele geçirildiği öğrenildi. Ayrıca Gökmen Ürü'nün söylediği, 'Kaderim Benim' isimli türkünün söz yazarının da FETÖ firarisi Enes Kanter olduğu belirtildi.

    'FETÖ GEZİLERİNİ ORGANİZE EDEN KİŞİLERDEN'

    Gökmen Ürü'nün ABD'de bulunan örgüt lideri Fethullah Gülen ile görüşmek isteyen kişilerin gezilerini organize eden kişilerden olduğu, örgüt lideri ile görüşmeye giden şahısların kayıtlarını tuttuğu, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce yurt dışına çıkış yaptığı, darbe başarılı olamayınca da Türkiye'ye giremediği ileri sürüldü.

    Başsavcılığın yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurmak istediği Ürü'nün, adreslerinde bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

     

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    Etiketler: Terör örgütü , son dakika , haberler
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