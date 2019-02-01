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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.02.2019 - 08:17, Son Güncelleme:

Son dakika: Yasa dışı bahise dev operasyon!

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Son dakika: Yasa dışı bahise dev operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasadışı bahis oynatarak 3.5 milyar TL'lik haksız kazanç sağlayan 394 kişilik organize suç örgütüne yönelik 40 ilde 5 bin polisin katıldığı operasyon başlatıdı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ay önce internet üzerinden futbol ve diğer spor müsabakalarında yasadışı bahis ve şans oyunları oynatan kişilerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, kozmetik, nakliye, gıda adı altında 72 paravan şirket kurulduğu belirlendi. Para trafiği içinde bulunan 849 kişi ve bu şirketlere ait 4345 banka hesabı üzerinde finansal analiz yapıldı.

Yapılan incelemede, 2.144.925.905 TL, 9.366.087 Euro, 12.119.244 Dolar, 8.000,00 İsviçre Frangı 800 Kanada Doları, 43.847 İngiliz Sterlini, 7.060.855,16 Rus Rublesi, 8.127 gram altın civarında para trafiği gerçekleştiği belirlendi. Polisin yaptığı müdahaleyle 42.274.766 TL, 94.518 Dolar, 133.395 Euro paraya el konuldu.

Yapılan araştırmada, hesap hareketleri içinde bulunan 455 kişinin bahis oynayan kişiler olduğu belirlenerek bu kişiler hakkında 8 bin 500 ve 35 bin TL arasında idari para cezası kesilmesi yönünde ilgili mülki idare amirliklere  bilgi verildi.

Yapılan çalışmada, 394 kişinin örgütlü olarak kurdukları 72 paravan şirket üzerinden yasadışı bahis oynattıkları belirlendi. Organizasyonun çökertilmesi için  için sabah saat 06.00 sıralarında 207'si İstanbul'da 40 ilde 394 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüt Tarafından 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçu kapsamında başlatılan operasyona 5 bin polis katıldığı ve çok sayıda gözaltı işlemi yapıldığı bildirildi.

SON 24 SAATTE NE OLDU

Son 24 saatte ne oldu? (31.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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