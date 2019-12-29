Son dakika: Deprem mi oldu? 29 Aralık Kandilli Rasathanesi en son depremler

Deprem mi oldu sorusu, 29 Aralık Pazar gününün ilk dakikalarında sallantı hisseden pek çok kişinin gündemindeki konu oldu. Kandilli Rasathanesinin son depremler listesi aracılığıyla herhangi bir deprem yaşanıp yaşanmadığını sorgulamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 29 Aralık tarihli son depremler listesi

NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2019.12.29 14:20:06 40.3462 42.1595 5.0 -.- 4.2 4.3 GULLUDAG-NARMAN (ERZURUM) İlksel

2019.12.29 13:28:27 38.8883 43.4335 13.9 -.- 2.6 -.- VAN GOLU İlksel

2019.12.29 13:23:12 37.8288 29.4682 20.4 -.- 1.5 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2019.12.29 12:43:15 39.8763 28.2412 5.4 -.- 1.9 -.- GURECE-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel

2019.12.29 11:47:47 37.1407 28.5240 5.4 -.- 1.7 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2019.12.29 10:34:16 39.4257 27.8935 5.8 -.- 2.3 -.- KUSKAYA-(BALIKESIR) İlksel

2019.12.29 08:34:02 38.3415 38.8357 8.8 -.- 2.0 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel

2019.12.29 08:04:26 38.3617 38.9445 5.4 -.- 2.3 -.- YUREKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2019.12.29 06:47:27 37.2187 26.8475 3.6 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2019.12.29 06:34:47 38.7540 43.4397 5.0 -.- 2.0 -.- YEMLICE-(VAN) İlksel

2019.12.29 06:10:41 36.6872 28.5882 3.1 -.- 2.7 -.- DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2019.12.29 05:18:39 37.9737 42.9692 5.0 -.- 1.7 -.- KORULU-CATAK (VAN) İlksel

2019.12.29 04:30:32 36.9263 42.9605 28.7 -.- 2.6 -.- IRAK İlksel

2019.12.29 04:28:25 38.8525 43.6298 9.4 -.- 1.7 -.- KELLE-(VAN) İlksel

2019.12.29 04:21:12 37.2150 26.8650 4.5 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2019.12.29 03:45:14 37.1990 26.8310 9.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2019.12.29 03:03:52 37.9745 43.0008 8.3 -.- 2.0 -.- KACIT-CATAK (VAN) İlksel

2019.12.29 03:01:19 40.2040 26.9907 9.6 -.- 2.1 -.- COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2019.12.29 01:03:08 40.6877 32.7487 3.3 -.- 3.2 3.0 YONCALI-CERKES (CANKIRI) İlksel

2019.12.29 00:33:49 38.2212 23.3183 83.1 -.- 3.9 -.- YUNANISTAN İlksel

2019.12.29 00:26:29 37.2578 31.0882 124.3 -.- 2.6 -.- DEMIRCILER-SERIK (ANTALYA) İlksel