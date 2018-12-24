Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Trump 2019 yılı içerisinde Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Piyasalarda belli bir sakinleşmenin ve olumlu manada bir hareketliliğin başladığını görüyoruz.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ

14 Aralık'taki Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi.

Sayın Cumhurbaşkanımız ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede bu konular ele alındı.

DEAŞ'la mücadelede herhangi bir geri adım, zafiyet, duraklama, yavaşlama asla söz konusu değildir. Spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Böyle bir şeye müsade etmeyeceğimizi tekrar ifade etmek isteriz.

Afrin bölgesinde DEAŞ unsurlarına rastlanmamaktadır.

Rejimin ihlalleri 600'ü geçti.

Askeri mevcudiyetimizi tahkim ediyoruz.

Hem sahada hem masada olmaya devam edeceğiz.

İlk aşamada askerler arasında koordinasyon olacak.

YEREL SEÇİMLER

Seçim güvenliğinin herhangi bir tereddüde mahal vermeyecek şekilde çalışmalar sürdürülecek.

DOĞU AKDENİZ

Doğu Akdeniz'in bir barış denizi haline getirmek amacımız. Bu kaynakların bir paylaşım ve zenginlik haline gelmesi bizim amacımızdır.

NETENYAHU'NUN SÖZLERİ

3 binden fazla Filistinli'nin hesabını vermeli.

Netenyahu'nun gizli bir PKK sempatizanlığı mı var? Ne zaman Türkiye bir operasyon yapsa, bir bakıyorsunuz ses İsrail'den geliyor. Acaba PKK terör örgütü ile İsrail Başbakanının gizli bir anlaşması mı var.

İLK OPERASYON MÜNBİÇ'E Mİ?

Kalın, basın toplantısından sonra soruları cevapladı.

Kalın şöyle devam etti:

Bu kararla birlikte sahada bir çok unsur tekrar değerlendirilmeli. Bir ABD heyeti bu hafta Türkiye'ye gelecek. Önümüzde bir takvim var. Tarihler netleşince sizinle paylaşacağız.

Münbiç'le ilgili üzerinde mutabık kalınan bir konu vardı. Yol haritası gecikmeli hayata geçiyor. ABD'lilerin çekilme planı çevresinde bu hafta yapılacak görüşme sonrasında ilgili makamlarımız alacaklar.

DEAŞ ile aynı kararlılıkta mücadele edeceğiz. Koalisyonun ve yerel unsurların desteğiyle bu çalışmalar devam edecek. Rusya Federasyonu ile de bu çalışma devam edecek. Yeni dinamikler ışığında Rusya ile bir koordinasyon çalışması da başlatılacak. Burada herhangi bir boşluğun olmaması için tüm adımları atacağız.

Teröre bulaşmayan Suriye Kürtleri kardeşlerimiz gözüyle bakıyoruz.

"DÜNYAYI ONLARA DAR EDERİZ"

(Lavrov'un İdlib açıklaması) 3 garantör ülke olarak bu mutabakat sağlanmıştı. Onlar Suriye rejimi ile yürüttükleri müzakerenin tamamlandığını ilan etmiş oluyorlar. Bizim askerlerimiz orada. 12 askeri gözlem noktası orada. Askerlerimizin her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Şuana kadar bir saldırı sözkonusu olmadı. Böyle devam etmesi için de tedbiri almış durumdayız. Zaten rejimin böyle bir şeye cesaret etmesi söz konusu bile olamaz. Askerimize yönelik herhangi bir saldırı, operasyonda bulunması halinde dünyayı onlara dar ederiz. Ayrıca İdlib anlaşması çerçevesinde böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını da bir kez daha kayda geçirmek isterim.

Askerlerimize operasyon olursa rejime dünyayı dar ederiz.

PATRİOTLAR KONUSU

Patriotların alınmasına biz kapıları kapatmış değiliz. Türkiye olarak bunu değerlendirebiliriz, gelecek teklifin mahiyeti ve muhtevası önemli.

TEK TİP ASKERLİK GÜNDEMDE Mİ?

Çalışmalar sürüyor, tamamlandığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilecek.

TRUMP TÜRKİYE'YE GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti. Trump 2019 yılı içerisinde Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

METİN AKPINAR VE MÜJDAT GEZEN'İN SÖZLERi

Söylenen sözleri kabul etmek mümkün değil. Sözlerin mizah adı altında hoş görülmesi mümkün değil. Eğer mahsat mizah ise, bu olmuş olsa bile bu böyle ifade edilmez. İfadeleri okuduğunuz zaman bunlar eleştiri sözleri. Bu sözler bu günün Türkiyesi ile ilgili söylenmiş sözler. Bugün ifadeleri alındı. Çocukluğumuzun masumiyet dönemlerinde izlediğimiz filmlerdeki kahramanlar olarak kalsalardı. Keşke sanatçılıktan uzak olan lafları söylemeselerdi.

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